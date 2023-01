Mandarin Oriental nel Mediterraneo, un resort sull’isola di Maiorca

Aprirà nella seconda metà del 2024 a Maiorca il nuovo resort a firma Mandarin Oriental Hotel Group. La struttura, il cui sviluppo è seguito dalla spagnola Blasson Property Investments, subirà un accurato restyling e occuperà gli spazi dell'ex hotel H10 Punta Negra a Calvià, nella penisola di Costa d'en Blanes, riaprendo come Mandarin Oriental Punta Negra, Mallorca.

Camere e servizi

Circondato da uno splendido paesaggio naturale, l'hotel si estende su tre ettari di scogliere panoramiche e giardini che degradano verso il mare e offre un accesso unico a due insenature. Le camere sono 131 camere, tra cui 44 suite e nove bungalow a pochi passi dal mare. Tra i servizi alcuni ristoranti, spazi per riunioni e la Spa firmata Mandarin Oriental. “Un progetto - spiega James Riley, group chief executive di Mandarin Oriental Hotel Group - che porterà il leggendario servizio di Mandarin Oriental alle Baleari, con un hotel di lusso che farà della sostenibilità il suo pilastro. Dopo le proprietà a Barcellona e Madrid, Mandarin Oriental Punta Negra, Mallorca andrà a espandere la nostra presenza in una delle destinazioni più amate in Europa”.