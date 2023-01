Convenzione Unoenergy: nuova referente per il settore alberghiero

Unoenergy (ex Unogas), con cui è in vigore una convenzione ad hoc per Federalberghi, ha designato una nuova referente interna per il settore alberghiero. Si tratta di Barbara Antognini, che vanta una lunga esperienza nel comparto energetico, si legge su Hotelmag, in particolare delle strutture ricettive turistiche.

“Una risorsa – puntualizza Unoenergy – completamente dedicata all’ascolto di albergatori, direttori di alberghi e responsabili del settore turistico, con ottime capacità comunicative e organizzative. Un punto di riferimento per consolidare la decennale collaborazione con Federalberghi”.