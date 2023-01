Belmond, iniziata la grande ristrutturazione dello Splendido di Portofino

Sarà ultimata a giugno la prima parte del progressivo restyling dello Splendido, A Belmond Hotel di Portofino. Un progetto attento a salvaguardare l’eredità storica dell’edificio, un ex monastero benedettino del XVI secolo, che dagli anni ’50 è emblema del fascino di Portofino e per il cui rifacimento Belmond si è affidato al famoso Martin Brudnizki Design Studio, specializzato in architettura d’interni e design, con sedi a Londra e New York.

“Lo Splendido - afferma il fondatore dello studio, Martin Brudnizki - è una vera icona e quindi il nostro approccio al piano di ristrutturazione è stato simile a quello di un ritrattista, creando un progetto incentrato sull'edificio e che è tanto un restauro, quanto un ringiovanimento”.



La prima fase del progetto, che si svilupperà in diversi anni, includerà una nuova area piscina e una nuova esperienza culinaria in una villa familiare presso il ristorante The Pool Grill, oltre al restyling completo della Suite Baronessa, ispirata ai nobili palazzi della regione.