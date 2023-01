Th Resorts amplia l'offerta in Sardegna con il Costa Rei - Free Beach

Th Resorts aggiunge al suo portfolio una nuova struttura in Sardegna, il Th Costa Rei - Free Beach Resort, salendo così a quota 16 strutture mare, 11 montagna e 4 urban, sempre in Italia.

Graziano Debellini, presidente del Gruppo Th, conferma: “Quella che festeggiamo oggi è una tappa importante, il Th Costa Rei - Free Beach Resort è un complesso alberghiero che era nei nostri obiettivi da tempo e che riesce ulteriormente a consolidare il nostro posizionamento e la nostra presenza sull’Isola. Siamo felici di aver conseguito questo risultato, lavorando con la famiglia Loi, con cui condividiamo i valori e la passione per l’ospitalità".



Dopo il successo del Th Chia - Parco Torre Chia, la catena torna a investire in Sardegna, guadagnando una maggiore presenza nell’isola, dove, oltre alla citata struttura del sud, gestisce altri due complessi: Th San Teodoro - Liscia Eldi e Tci La Maddalena, nel nord dell’isola.

“Questi anni sono stati una grande sfida che ci sentiamo di aver vinto con grande sacrificio, flessibilità, fiducia e un forte spirito di squadra, che caratterizza da sempre la famiglia Th - aggiunge l’amministratore del gruppo, Giuliano Gaiba -. L’entrata nel nostro portfolio sardo di questo importante e storico villaggio vacanze, molto apprezzato a livello internazionale, rientra nel nostro progetto di crescita ed espansione che vede tra i tanti obiettivi l’acquisizione di un altro resort entro i prossimi mesi”.



Il Th Costa Rei - Free Beach Resort si trova a Costa Rei, in una delle aree più suggestive della costa sudorientale della Sardegna. Le 400 camere che lo compongono sono immerse nella macchia mediterranea e posizionate di fronte alla spiaggia dorata di Costa Rei.

L’operazione è stata realizzata in partnership con la famiglia Loi, fondatrice del gruppo alberghiero Iti Marina Hotels & Resorts: “Il poter annoverare, dopo quarantacinque anni di attività sul territorio, lo storico e rinomato Free Beach Resort tra le 35 proprietà di Iti Marina Hotels & Resorts è per me e la mia famiglia, motivo di orgoglio soddisfazione professionale, oltreché personale – chiude Piero Loi, direttore generale Iti Marina Hotels & Resorts -. Siamo felici di poter collaborare con un partner d’eccellenza come Th Resorts, in una location, quella di Costa Rei, dove la bellezza e l’entità culturale del territorio è tra le più sbalorditive e forti dell’Isola”.