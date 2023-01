Meliá apre il Falcon's Resort by Meliá e lancia il concept del ‘resortainment’

Un nuovo indirizzo si aggiunge al portfolio Meliá Hotels International. Il Gruppo ha aperto a Punta Cana il Falcon's Resort by Meliá, progetto sviluppato in collaborazione con Falcon’s Beyond.

Il nuovo resort - riporta Travel Weekly - è il risultato della riqualificazione e trasformazione in due fasi di due strutture: il Paradisus Grand Cana e il Garden Suites by Meliá.



La prima fase della riconversione ha riguardato il Paradisus Grand Cana, con la ristrutturazione di 432 suite di lusso, tre piscine, nove ristoranti, un centro benessere e fitness.



La seconda terminerà entro il 2023 e riguarda le 190 camere del Garden Suites by Melia.



Il nuovo resort nasce come una proprietà ‘resortainment’. Si trova infatti adiacente al Katmandu Park Punta Cana, progetto in via di realizzazione a cura di Beyond Global di Falcon. L'apertura del parco a tema è prevista per il prossimo 15 marzo.