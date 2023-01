di Cristina Peroglio

È il Relais San Martino a Taviano (Lecce), la prima struttura italiana a entrare nella nuovissima Handwritten Collection, l’ultimo brand midscale annunciato ieri da Accor.

Il big player alberghiero ha infatti lanciato questo nuovo portfolio globale di hotel di charme e personalizzati per il quale ha già oltre 110 progetti firmati Handwritten, per un totale di oltre 11.500 camere, inclusi 12 contratti già firmati, con cinque strutture di cui si prevede l’apertura nel primo trimestre del 2023. Entro il 2030 si prevedono a marchio 250 strutture.



Il Relais San Martino è previsto in apertura sotto la nuova insegna per l’estate del 2023.



La Handwritten Collection

Accor lancia la nuova collezione per rispondere alle esigenze degli hotel indipendenti che nel post pandemia e con i costi in aumento stanno cercando di rafforzarsi sul mercato.



“La Handwrtitten Collection offre loro una soluzione ideale, proponendo l'opzione di un contratto di franchising e un livello di investimento flessibile e vantaggioso” spiega Camil Yazbeck, global chief development officer, Premium, Midscale, Economy, Accor.



Si tratta infatti di un portfolio di hotel di proprietà con personalità uniche, che riflettono il carattere e il calore dei proprietari. Durante il soggiorno degli ospiti, proprio come un biglietto scritto a mano, il tocco personale di ciascun albergatore lascia il segno rendendo unici alcuni momenti.



La maggior parte delle proprietà che aderiscono alla Collezione sono progetti di conversione anziché nuove costruzioni; questo implica una transizione e un modello di crescita e sviluppo più sostenibile. Gli standard del marchio sono concepiti per essere flessibili e facili da raggiungere. Inoltre, la Collezione Handwritten offre un Roi diretto e l'opportunità per i proprietari di massimizzare il fatturato con accesso immediato alle piattaforme di vendita, distribuzione e fidelizzazione di Accor, beneficiando al contempo delle competenze ambientali, sociali e di governance del Gruppo.



Gli hotel della collezione

Gli hotel della Handwritten Collection che apriranno nei prossimi mesi includono Hotel Shanghai Sheshan Oriental, a Shanghai, in Cina; Le Saint Gervais Hotel & Spa, a Saint Gervais, in Francia; Wonil Hotel Perth, a Perth, in Australia; Hotel Morris, a Sydney, in Australia; e Le Splendid Hotel Lac d'Annecy, ad Annecy, in Francia. Altre strutture apriranno nel corso dell'anno e successivamente, come appunto il Relais San Martino in Puglia, l’Hotel Les Capitouls Toulouse Centre, Francia; Oru Hub Hotel, a Tallinn, Estonia; Square Lodge Hotel La Roche sur Yon, a La Roche-sur-Yon, Francia; Sunrise Premium Resort, a Hoi An, Vietnam; Paris Montmartre Sacré Coeur, a Parigi, Francia; ed altre strutture a Bucarest, in Romania e Madrid, in Spagna.



"La Handwritten Collection amplia l'offerta di Accor nel segmento dei 'marchi da collezione', dopo MGallery nel segmento di alto livello ed Emblems Collection, il primo marchio di collezioni di lusso di Accor. Il nostro obiettivo, oltre ad offrire agli ospiti un'esperienza davvero autentica, è quello di supportare il crescente numero di proprietari di hotel che desiderano accrescere la loro visibilità a livello globale, entrare in contatto con un pubblico più vasto e aumentare il fatturato, senza perdere la propria identità - conclude Alex Schellenberger, chief marketing officer, Premium, Midscale, Economy Brands, Accor -. Gli hotel della collezione sono quelli ricercati dai viaggiatori che apprezzano esperienze di viaggio autentiche ed un tocco di ospitalità tradizionale, nonché da albergatori che desiderano unire la personalità originale delle loro strutture ai vantaggi che derivano dalla collaborazione con un partner come Accor, leader globale nel settore."