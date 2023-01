Zeitgeist Asset Management acquisisce l'hotel Midas di Roma

Cambio di proprietà per l’hotel Midas di Roma, acquisito in questi giorni da Zeitgeist Asset Management, lo sviluppatore e gestore di asset immobiliari che da gennaio 2022 opera anche in Italia attraverso Zeitgeist Asset Management Italia.



Il Midas è un 4 stelle situato nel quartiere romano Aurelio in via Aurelia 800, in una posizione strategica con una buona connettività tra l'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci e il centro della città e a pochi chilometri di distanza da Città del Vaticano. Dispone di 349 camere circa 24 mq ciascuna, tutte dotate di balcone. Ospita inoltre tre ristoranti, un lounge bar e un cocktail garden, un centro congressi e diverse sale per l’organizzazione di eventi e meeting, una piscina all'aperto e campi da tennis. Costruito nel 1973, è stato oggetto di un intervento di riqualificazione nel 2021, con investimenti importanti.



“Riteniamo che questa operazione sia un segnale positivo per un mercato che al momento è in fase attendista, con gli operatori fermi in attesa di comprendere le possibili evoluzioni dello scenario - spiega Filippo Bianchini Scudellari, co-founder e amministratore delegato di Zeitgeist Asset Management Italia -. In questo contesto, abbiamo individuato nell’acquisizione dell’hotel Midas un’ottima opportunità per consolidare la nostra presenza in Italia, dove contiamo di chiudere altre operazioni nei prossimi mesi. Con l’acquisizione del Midas Zeitgeist AM ha la possibilità di entrare nel mercato alberghiero di Roma, che si caratterizza per un buon mix sia tra domanda infrasettimanale e del fine settimana che tra clienti business e leisure. Si trova inoltre in una posizione che offre interessanti prospettive, grazie soprattutto al progetto di espansione dell’aeroporto di Fiumicino”.