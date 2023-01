Arabia Saudita: Neom seleziona General Hotel Managment

Neom, la città del futuro dell'Arabia Saudita, annuncia una novità. Neom Hotel Development ha infatti selezionato la General Hotel Management come secondo partner alberghiero per il progetto Trojena, una delle aree all'interno del resort di montagna Slope Residences.

I lavori per lo sviluppo di Trojena sono iniziati alla fine del 2022 e secondo le tempistiche stabilite dovrebbe accogliere i primi ospiti nel 2026.

Come riporta arabnews.com,i vertici di Ghm hanno manifestato grande entusiasmo per la nuova partnership, una collaborazione che darà vita a un vero e proprio santuario del lusso in un contesto dove, in aggiunta a hotel e resort di prestigio, sarà possibile svolgere 100 attività indoor e outdoor, tra cui perfino sciare.

Gaia Guarino