Lusso sul Tamigi, apre a Londra l’Hyatt Regency London Albert Embankment

Un hotel di lusso nel centro di Londra sulle rive del Tamigi, con un ristorante sul tetto e una vista unica su Westminster e il Big Ben. Ha da poco aperto l'Hyatt Regency London Albert Embankment. L'hotel ha 142 camere dal design contemporaneo con vista straordinaria sul fiume e l'iconico skyline della città, mentre al 14esimo piano una gamma di suite executive.

Oltre al ristorante e bar interni, per vista e palato sul rooftop un altro ristorante e un cocktail bar. L’hotel è in una posizione strategica, a cinque minuti a piedi da Westminster, Trafalgar Square e il Big Ben, vicino a Vauxhall, con facile accesso alla Tate Britain, Pimlico e segna l'ottava proprietà a marchio Hyatt a Londra, confermando i piani di crescita del marchio Hyatt per il 2023 e oltre, nel Regno Unito. P. T.