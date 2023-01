Arabia Sudita: nel 2024 il superlussuoso Sheybarah Resort su un’isola incontaminata

All'interno del macroprogetto dell'Arabia Saudita The Red Sea, in cui parte degli hotel internazionali apriranno già nel 2023, spicca un progetto che diventerà realtà nel 2024: una struttura futuristica dal nome Sheybarah Resort. L’hotel iperlusso, situato nell'isola di Sheybarah, ospiterà 73 ville prefabbricate progettate in modo unico con esterni in acciaio inossidabile con finitura a specchio che riflette i colori dell'oceano e del cielo, mentre mutano durante l’arco della giornata.

Ogni “pod” ha finiture ispirate agli interni degli yacht di lusso, porte scorrevoli che si aprono su un ponte, un'area salotto e una piscina a sfioro con vista ininterrotta sul mare e sull'orizzonte.



La struttura sorgerà su un’isola disabitata a 45 minuti di barca dalla terraferma, con flora e fauna incontaminate. L'obiettivo principale del progetto è preservare la biodiversità nell'habitat circostante, offrendo al contempo un'esperienza di lusso che attirerà visitatori da tutto il mondo come destinazione di alto livello per l'ecoturismo marino.



Paola Trotta