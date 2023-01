Nobu Hospitality accelera, cinque new entry nel 2023

Cinque nuove aperture per festeggiare il decimo anno di attività. Nobu Hospitality ha pianificato un ambizioso progetto di sviluppo che include, quest'estate, anche il debutto romano ma la cui prima tappa, il 23 gennaio, sarà l’inaugurazione del Nobu Hotel Marrakech, che offrirà 71 suite, il ristorante e bar Nobu e un rooftop con piscina, ristorante e sushi bar. L’all-suite ospiterà anche una delle più grandi spa dei Nobu Hotels, la Pearl Spa di 2mila mq con aree relax, una piscina interna riscaldata, un hammam, vasche idromassaggio, bagni turchi e saune. Includerà anche una VIP spa suite, una palestra e un salone di bellezza. La struttura, che si trova nel quartiere di Hivernage, è già entrata nella collezione degli Small Luxury Hotels of the World.

Il calendario

A marzo, come riportato da TTG Media, aprirà in Messico Nobu Residences Los Cabos, che disporrà di 60 residenze accanto al Nobu Hotel Los Cabos. Sarà seguito dal Nobu Hotel Atlantic City, che inizierà ad accogliere i primi ospiti questa primavera. L’hotel si trova all’interno di Caesars Atlantic City, che ha accolto un ristorante Nobu nel novembre del 2022. Quest’estate, poi, sarà la volta dell’Italia con il debutto del Nobu Hotel Roma, 116 camere e suite e una terrazza con vista sulla Capitale, oltre a una spa e a un ristorante Nobu.



A luglio, poi, aprirà in Spagna il Nobu Hotel San Sebastian, affacciato sulla baia di La Concha, con 20 camere e suite, oltre ovviamente al ristorante Nobu. Infine quest’autunno sarà inaugurato il Nobu Hotel & Residences Toronto con 658 unità residenziali, 36 suite d'albergo e un ristorante Nobu su due torri di 45 piani.