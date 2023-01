Blu Hotels a caccia di personale, 100 le posizioni aperte

Si svolgeranno il 18 e 19 gennaio al Blu Hotel Brixia di Castenedolo, all’uscita Brescia Est dell’Autostrada A4 Milano-Venezia, le prime sessioni di colloquio per entrare a far parte dello staff delle strutture Blu Hotels. Le posizioni aperte dal gruppo per l’estate 2023 sono circa 100 e non verranno ammessi ai colloqui candidati che si presenteranno senza aver preventivamente fissato un appuntamento, inviando la propria candidatura via mail all'indirizzo job@bluhotels.it o attraverso il sito, accendendo alla sezione 'Lavora con Noi'.

Le figure più richieste

Un’attenzione particolare sarà riservata alle figure del settore ristorazione quali maître di sala, barman, chef de rang, baristi, chef di cucina, pasticceri, cuochi e capi partita. Le selezioni prevedono l’inserimento anche di capi ricevimento, impiegati e ancora personale qualificato per le Spa, governanti e cameriere ai piani. Per i profili di coloro che operano a contatto con la clientela è fondamentale la conoscenza dell’inglese ed è gradita quella del tedesco. Saranno valutate anche risorse junior da inserire con contratto di apprendistato o tramite percorso di stage retribuito.



Le date degli appuntamenti

All’appuntamento di Brescia farà seguito quello al Grand Hotel di Forte dei Marmi per le giornate del 25 e 26 gennaio. Lunedì 30 e martedì 31, al Sant’Elmo Beach Hotel di Castiadas, si concluderanno gli appuntamenti di gennaio, per riprendere poi il 2 e il 3 febbraio al Blu Salento Village di Nardò – Sant’Isidoro (LE) e terminare martedì 7 e mercoledì 8 febbraio a Catania, nella sede di Obiettivo Tropici, in via Etnea 270.



“Il programma di selezioni che abbiamo avviato - spiega Fabrizio Piantoni (nella foto), vicepresidente e direttore del personale del gruppo - prevede l’inserimento di figure professionali su tutto il territorio nazionale per la prossima estate. Ci rivolgiamo a professionisti affermati del settore turistico-alberghiero e ai giovani alle prime esperienze, offrendo loro la possibilità di crescere professionalmente in una realtà aziendale dinamica e strutturata”.

Tutte le informazioni sono disponibili cliccando sulla ‘Sessione Colloqui’ del sito bluhotels.it.