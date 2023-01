Aiuti quater: arriva la rateizzazione delle bollette per le imprese

Bollette a rate per le imprese (ma limitatamente alla componente energia): è questo uno dei provvedimenti contenuti del decreto aiuti quater, che ha appena incassato il via livera della Camera.

Tra gli interventi contenuti nel documento, compare appunto la possibilità per le imprese con utenze ad esse intestate collocate in Italia di chiedere la rateizzazione degli importi sia per quanto riguarda l'elettricità che il gas naturale. Il provvedimento, come riporta ilsole24ore.com riguarda l'energia utilizzata per usi diversi da quelli termoelettrici ed eccedenti l'importo medio calcolato, a parità di consumo, nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2021.



La rateizzazione sarà possibile per i consumi effettuati dal primo ottobre 2022 al 31 marzo di quest'anno, con fattura emessa entro il 30 settembre prossimo.