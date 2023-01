Il ‘Buy Now Pay Later’ di Scalapay arriva negli hotel Federalberghi

Scalapay approda negli hotel Federalberghi. L’azienda specializzata nelle soluzioni di pagamento ‘Buy Now Pay Later’ ha siglato un accordo con la federazione per garantire ai clienti delle strutture affiliate la possibilità di dilatare i costi delle prenotazioni, suddividendo in 3 rate i pagamenti previsti per la sistemazione in hotel.

La nuova partnership riponde alla crescente domanda - soprattuto nella fascià di età compresa tra i 18 e i 40 anni - di un booking più rapido e flessibile, da una parte; e rappresenta, dall'altra, un vantaggio per l’albergatore, che avrà la possibilità di ricevere immediatamente la somma totale del soggiorno programmato nella propria struttura.



Grazie alla convenzione, infatti, Federalberghi offre la possibilità per le sue strutture ricettive di cedere il credito - a condizioni agevolate - vantato nei confronti del cliente, mentre l’albergatore potrà ricevere immediatamente l’intero importo, senza dover attendere che il cliente effettui il pagamento delle rate e senza doversi preoccupare di eventuali insoluti.



“Abbiamo siglato questo accordo nella piena convinzione che rappresenti un valore aggiunto per la nostra clientela che nella struttura ricettiva cerca sempre più servizi e facilitazioni – spiega in una nota Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi -. Dal punto di vista dell’albergatore, ci si sentirà in parte alleviati da aspetti burocratici finanziari che spesso ci sottraggono energia e tempo da dedicare, invece, all’operatività ed alla funzionalità delle nostre imprese. Con questa iniziativa si è aperta una nuova strada verso la semplificazione, e sono certo che la formula sia vincente”.



“Collaborare con Federalberghi significa avere un canale di ascolto delle esigenze di oltre 27.000 strutture ricettive italiane ma anche mettere a disposizione degli albergatori un potenziale di clientela che supera oggi i 2,5 milioni in Europa – aggiunge Matteo Ciccalé, partnerships director travel di Scalapay -. Per questo, insieme, rispondiamo alla necessità dell'ospitalità di una nuova modalità di pagamento in 3 rate senza interessi, che elimina qualsiasi operatività d'incasso alla struttura e al contempo apre un nuovo canale di acquisizione clienti per aumentare le vendite dirette”.