Il 31 gennaio 2023 scade il termine per il rinnovo dell’abbonamento alla Rai. Gli importi del canone speciale non hanno subito variazioni rispetto a quanto stabilito per il 2022, sia nell’importo, sia nelle modalità di pagamento.

Gli importi, su base trimestrale, semestrale o annuale, variano a seconda della categoria alberghiera o della tipologia di alloggio, del numero di camere e di quello dei televisori in dotazione nelle strutture. Federalberghi, attraverso una circolare per gli associati, elenca dettagliatamente gli importi, comprensivi di Iva al 4%.



La Siae ha fissato le nuove tariffe per musica d’ambiente valide per il 2023. I compensi, fissati in base alla consistenza del solo repertorio amministrato da Siae, sono stati aumentati dell’8% per effetto degli incrementi Istat relativi al periodo ottobre 2021-settembre 2022. E accogliendo le istanze Federalberghi, non ha provveduto, anche per quest’anno... (continua a leggere su HotelMag)