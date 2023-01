Notti da sogno: un viaggio tra le suite più straordinarie del mondo

Sono esperienze uniche, da lasciare senza fiato e da rimanere impresse per sempre nella memoria di chi le prova. Dormire sotto il livello del mare, in un igloo, in una palafitta, in cima a un albero, in una grotta, in una torre medievale o in un antico ovile: è questo il nuovo lusso post-pandemico, un lusso che fa rima con libertà, indipendenza e unicità.

A provare a stilare un elenco di suite indimenticabili è stato Vanity Fair, che incomincia citando una struttura ormai famosa in tutto il mondo: il Conrad Maldives Hotel sull’isola di Rangali, alle Maldive, che mette a disposizione dei propri ospiti la Suite Muraka (che significa ‘corallo’ nella lingua locale Dhivehi), sottomarina, che può ospitate fino a nove persone e regala la visione del fondo oceanico e delle sue creature.



Avvicinandoci di più in Europa è da scoprire Les Lodges de Babylone, nella località francese di Larringes, a pochi minuti da Evian Les Bains e vicino al lago di Ginevra. Immersa nella vegetazione, la struttura presenta capanne e chalet sugli alberi, tutti in legno, cui si aggiunge una ‘capanna termale’ a 6 metri dal suolo, con vasca idromassaggio sulla terrazza.



Dalle grotte alle capanne sul mare

Sempre in Francia, in Costa Azzurra, la suite Jean Cocteau dello Chateau de la Chèvre d’Or a Eze dà ai propri clienti la possibilità di dormire in una grotta nel borgo medievale di Eze Village, con vista a strapiombo su Saint Jean Cap Ferrat.



Ancora su territorio francese, a Les Epesses – piccolo borgo della Loira – sorge Les Iles de Clovis, nel villaggio medievale Puy du Fou: un hotel interamente costruito su palafitte, che riportano gli ospiti all’atmosfera dei villaggi lacustri medievali, nel cuore di un ambiente naturale protetto.



In Corsica il Grand Hotel de Cala Rossa a Lecci, sul Porto Vecchio, offre ai suoi ospiti l’esperienza di soggiornare in una capanna in riva al mare, con vetrate a tutta parete per una totale immersione nella natura selvaggia, direttamente sull’acqua, senza rinunciare a confort e tecnologia.



Ancora in Corsica il Domaine de Murtoli ha trasformato degli ovili del XVII secolo in suite immerse in un immenso parco privato, con piscine scavate nella roccia.



In Belgio, invece, l’hotel Martin’s Patershof riceve i suoi ospiti all’interno di una chiesa francescana del XIX secolo a Mechelen, dove ogni camera ha le vetrate tipiche di una chiesa e la colazione viene servita nel coro.



Tre unicità italiane

In Italia chi vuole provare l’emozione di dormire in un vero igloo potrà optare per il Rifugio Bella Vista in Alto Adige; il ‘pacchetto igloo’ include anche la sauna finlandese outdoor e la vasca con acqua calda, oltre a giacigli con pelli di pecora e sacchi a pelo.



Chi invece preferisce dormire in un vero faro dell’Ottocento potrà optare per il Faro-Resort di Punta Fenaio, sull’isola del Giglio in Toscana. Le suite con terrazza privata e vista mare sono state ricavate al primo piano del faro e gli ospiti del resort hanno a disposizione una baia per fare il bagno.



In Umbria, invece, il Castello di Reschio mette a disposizione degli ospiti la Tower Suite, risalente al 900 d.C., che si sviluppa su cinque piani ed è dotata di due camere da letto e di una spettacolare terrazza con vista sulle colline di Reschio.