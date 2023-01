Il 2023 segna il pieno ritorno degli investimenti nel campo dell’albergatoria di lusso e, tra le innumerevoli strutture in fase di apertura in Europa, ce ne sono alcune che si distinguono per il loro carattere storico o la location più spettacolare.

Andando in ordine cronologico in Spagna è di Barceló l’insegna che sventolerà su una delle prime nuove strutture che apriranno il 2023 dell’ospitalità di lusso europea. Stiamo parlando del Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel, il cinque stelle che, a partire dal 24 gennaio, ospiterà i viaggiatori all’interno di quella che, agli inizi del 1900, era una delle stazioni ferroviarie più blasonate d’Europa: Canfranc International.



L’ex stazione si trova a Huelca, nei Pirenei, a 1000 metri sul livello del mare. Quando aprì nel 1928 sul confine franco-spagnolo fu subito considerata straordinaria, con le sue 365 finestre che illuminavano la facciata di 241 metri. Fu chiusa nel 1970 e ora riaprirà sotto le insegne di Barceló; l’ex sala prenotazioni diventerà la reception e, come spiega Financial Times, due vagoni ferroviari storici fungeranno da ristorante, mentre il resto dell'edificio è stato riconfigurato per ospitare 104 camere, una piscina, un centro benessere e una biblioteca.



Panorami svizzeri

Tra gli hotel più spettacolari della Svizzera il Six Senses Crans Montana (nella foto), il primo resort ski-in, ski-out del brand, aprirà il 1° febbraio. Appena sopra la funivia di Crans, vedrà tutte le 78 camere con terrazze o balconi affacciarsi sull’ultima curva della pista Chetzeron. Tra i servizi piscine interne ed esterne, un centro benessere e un cinema all’aperto riscaldato e fornito di coperte calde.



La locanda gastronomica con effetto wow

Effetto wow assicurato anche in Olanda per il De Durgerdam Hotel, che aprirà il 1° marzo a poco più di 30 minuti di bicicletta dal Rijksmuseum di Amsterdam, sulle rive del lago Ijmeer nel villaggio di Durgerdam, dove vivono circa 430 persone. La struttura, spiega Financial Times, si definisce una locanda gastronomica in riva al lago. Accessibile anche dal centro di Amsterdam in barca privata, l'edificio in legno del XVII secolo recentemente restaurato avrà 14 camere progettate dall'agenzia di design olandese Belén e un ristorante, De Mark, diretto dagli chef Richard Oostenbrugge e Thomas Groot, il cui fiore all'occhiello di Amsterdam, il 212, ha conquistato due stelle Michelin.



L'ex distilleria di Cognac

Altra struttura storica trasformata in hotel è in Francia. Stiamo parlando di La Nauve, un palazzo Belle Époque ed ex distilleria trasformata in hotel sotto le insegne di Almae Collection. Si trova ad Ovest del centro della città medievale di Cognac, sulle rive del fiume Charente, aprirà ad aprile e sarà un’ottima base di partenza per visitare le famose distillerie e magazzini di brandy della città, oppure partire alla scoperta della regione della Charente e dei suoi antichi borghi e vigneti.



Tornando in territorio spagnolo sull’isola di Maiorca, a 20 minuti d’auto dalla capitale Palma, Financial Times anticipa che sarà inaugurato a inizio maggio il Son Net Hotel, che nasce dalla rivisitazione di quello che, dal 1998, è uno degli hotel più belli di Maiorca. Lo scorso anno Finca Cortesin, una delle strutture migliori dell’Andalusia, ne ha acquisito una quota consistente e lo rilancerà questa primavera. Le facciate color corallo della casa padronale sono state accuratamente restaurate, così come i soffitti a cassettoni originali e gli antichi camini, ma è stata aggiunta una nuova spa di 1.000 mq. Gli interni sono stati trasformati dal designer spagnolo Lorenzo Castillo. Entrambi gli alberghi saranno gestiti da René Zimmer.



Un altro albergo molto particolare aprirà ad agosto nella parte occidentale dell’isola, più vicino alla costa: si chiamerà Son Bunyola Hotel e sarà ospitato all’interno di una tenuta parzialmente fortificata risalente al XIII secolo. Farà parte del portfolio di Virgin Limited Edition.