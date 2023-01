Due progetti lusso in Turchia per Kempinski

Continua a crescere la domanda di immobili di lusso brandizzati nel mondo: per rispondere a questa nuova esigenza Kempinski Group ha siglato una partenership con la società immobiliare Nef per la nasciatd i due progetti a Gölköy Bodrum e a Sapanca in Turchia.

Il primo progetto prevede la nascita di 106 ville private a marchio vista Egeo: il Kempinski Residences Nef Reserve Gölköy Bodrum aprirà nel 2026 e offrirà ai proprietari un ristorante italiano, cabine per massaggi, piscina all'aperto e piscina separata per bambini e una spiaggia privata di 270 metri, oltre a strutture per il fitness e un baby club. Tre moli offrono spazio per l'ormeggio di imbarcazioni private, mentre i charter yacht su richiesta possono portare i residenti verso lo shopping di lusso e la vita notturna di Yalikavak Marina, a 20 minuti lungo la costa.



I proprietari beneficeranno inoltre di servizi di portineria 24 ore su 24, sicurezza, giardinaggio e manutenzione, nonché di extra opzionali tra cui chef privati, terapisti del benessere e trasferimenti all'aeroporto internazionale di Bodrum a 40 minuti di distanza. Il resort sarà arricchito anche da un boutique hotel.



Un investimento da 130 milioni di dollari darà invece vita al Kempinski Hotel & Residences Sapanca, nei dintorni del lago Sapanca a 140 chilometri da Istanbul. Le 110 camere e suite dell'hotel, nonché le 50 ville e i 138 appartamenti brandizzati saranno circondati da stagni, ruscelli e boschi costellati di sentieri per passeggiate, corse e piste ciclabili. Vari ristoranti e bar, una spa e strutture per il fitness soddisferanno le esigenze degli ospiti.



Oltre a un ristorante sul lago, i proprietari del Kempinski Hotel & Residences Sapanca avranno accesso a una piazza del mercato con negozi che vendono prodotti locali, una barca a propulsione ibrida per escursioni sul lago e tre moli per la pesca e l'ormeggio. Il progetto includerà anche un centro fitness con hammam e sauna, campi da calcetto e basket e aree yoga e barbecue all'aperto. Altri servizi includono chef privati e personal trainer, concierge 24 ore su 24, 7 giorni su 7, trasferimenti aeroportuali e servizi di giardinaggio e manutenzione.