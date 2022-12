Federalberghi Penisola Sorrentina premia i lavoratori del turismo. L’associaizone ha consegnato il Premio Fedeltà a 7 persone andate in pensione negli ultimi due anni, che per 25 o più anni hanno prestato servizio nella stessa azienda.

Si tratta di: Immacolata Strummiello, da 30 anni cameriera ai piani dell’Excelsior Vittoria; Angela Pollio, responsabile del guardaroba dell’Hilton Sorrento Palace dal 1981 a gennaio 2022; Liberato Gargiulo e Antonino Gargiulo, rispettivamente facchino e maitre dell’hotel Minerva per oltre vent’anni; Luigi De Gregorio, Mario Scarfato e Francesco De Turris, rispettivamente bagnino, facchino di notte e dispensiere per circa 40 anni al servizio dell’hotel Bristol. Riconoscimenti speciali per Giulio Galano e Annamaria Pane, premiati rispettivamente come miglior portiere e migliore governante.



“Il premio che la nostra associazione tradizionalmente consegna ai collaboratori storici – ha evidenziato Costanzo Iaccarino, presidente di Federalberghi Penisola Sorrentina – non è soltanto un segno di gratitudine nei confronti di quanti hanno messo le proprie energie a disposizione delle strutture ricettive locali, contribuendo così a rafforzare la vocazione all’accoglienza della Costiera. Quel riconoscimento, infatti, vuole essere anche un auspicio in vista della prossima stagione turistica: in tempi caratterizzati da particolari difficoltà nel reperire personale, le imprese turistiche della penisola sorrentina dimostrano dinamicità e capacità di instaurare rapporti umani che vanno ben al di là del fatto professionale, confermandosi un importante bacino di opportunità lavorative per migliaia di persone”.