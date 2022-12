Madrid capitale del lusso. È questo ciò che raccontano gli ultimi dati del Global Review Index dell'osservatorio Travel Trends Radar di Forward Travel relativamente ai luxury hotel (5-stelle e 5-stelle lusso). Il punteggio ottenuto dalla città spagnola è di 0.9050, superiore alle altre rivali europee come Londra (0.8811), Parigi (0.8784) e Milano (0.8745).

Le statistiche sono state elaborate partendo dalle opinioni sugli hotel raccolte online tramite Ota, social network e altre piattaforme, mettendo a confronto proprio le quattro città ritenute maggiormente attrattive per i turisti.



Diversi sono i parametri presi in considerazione tra cui, per esempio, la location, la pulizia, l'atmosfera generale e l'offerta f&b.



Il dettaglio dei dati

Gli hotel madrileni risultano eccellenti soprattutto per l'esperienza (nel 27,54% dei casi), per gli impiegati (18,7%) e il customer service (18,42%).



A Londra, invece, riporta traveldailynews.com, a brillare è lo staff (23,6%), insieme all'esperienza (23,5%).



A Parigi vincono il personale (20,2%) e l'esperienza (18,2%), così come a Milano, dove sono sempre questi due elementi a ottenere le valutazioni migliori (esperienza, 24,5% / staff, 23,3%).



Gaia Guarino