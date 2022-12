Lotta al lavoro sommerso, entra in vigore il Piano nazionale

Il ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto che reca l’adozione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025, da realizzare attraverso azioni specifiche finalizzate a prevenire e contrastare il lavoro sommerso nei diversi settori dell’economia. Entrato in vigore il 21 dicembre 2022, rappresenta il conseguimento, entro i termini di scadenza al 31 dicembre 2022, della “Milestone M5C1-8: Entrata in vigore di un piano nazionale e della tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici del Pnrr”.

Il Piano – come precisa un comunicato del Ministero – si propone di contrastare trasversalmente il fenomeno del lavoro sommerso in tutti i settori economici interessati, attraverso un cronoprogramma di attuazione. Si vuole, inoltre, razionalizzare... (continua a leggere su HotelMag)