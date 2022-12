IHG fa il bis di new entry in Portogallo, focus su Lisbona

Due strutture di lusso, una dalla ricchissima eredità culturale, l’altra caratterizzata da un’estrema versatilità, che la rende ideale sia per i soggiorni brevi, sia per quelli più lunghi. Stiamo parlando delle due ultime new entry di IHG Hotels & Resorts nella Penisola Iberica, che saranno aperte a breve a Lisbona.

Un ex convento medievale

La prima, il Convent Square Hotel Lisbon, prende vita dalla riconversione di un convento del 1242 nel quartiere Baixa della capitale portoghese ed è disposta intorno a un chiostro. L’hotel, 121 camere, entrerà a far parte della Vignette Collection dopo una ristrutturazione completa a cura del proprietario, PHC Hotels - Portuguese Hospitality Collection.



“Con IHG Hotels & Resorts - spiega Miguel Andrade, coo di PHC Hotels - lavoreremo per trasformare il Convent Square Hotel Lisbon in una struttura di punta nel cuore culturale della città. Stiamo parlando di un hotel che ha un fortissimo legame con la storia della città, parte del patrimonio di Lisbona e immerso in uno dei quartieri più emblematici, in una posizione privilegiata in pieno centro”. L’idea è di aprire la struttura all’interscambio con l’esterno, utilizzando il chiostro come luogo di riunioni ed eventi.



La Vignette Collection compie un anno

“Il Portogallo - spiega Willemijn Geels, vp development Europe di IHG Hotels & Resorts - è un'area di crescita chiave per noi. Lo storico Convent Square Hotel sarà una proprietà di punta del nostro portfolio e coincide con il primo compleanno di Vignette Collection. Le strutture della collezione salgono così a dieci, ma in dieci anni noi vogliamo arrivare ad averne 100”.



Un hotel versatile

La seconda struttura è un resort in franchising, che prenderà le insegne del brand di IHG Crowne Plaza. Situato a Caparica, vicino a Lisbona, l’Hotel Adeia dos Capuchos Golf & Spa sarà convertito in Crowne Plaza Caparica Lisbon. Di proprietà del fondo Discovery Portugal Real Estate, ha 227 sistemazioni che includono un mix tra camere da letto, monolocali e appartamenti. Oltre a diverse aree per riunioni ci sarà la possibilità di usufruire di camere ampie per conferenze e meeting anche di gruppi numerosi e sarà introdotta anche l’opzione dello Studio, uno spazio prenotabile per workshop e sessioni di gruppo.



A disposizione degli osppiti anche tre aree food and beverage, un centro benessere, una piscina all’aperto e un campo da golf a nove buche.

“Con il Crowne Plaza Caparica Lisbon il marchio continua la sua forte presenza in Europa – sottolinea Geels – e ora siamo a 89 hotel aperti e altri 16 in cantiere”.