Anantara Plaza Nice hotel, debutto a gennaio

Anantara Hotels, Resorts & Spas farà il suo debutto in Francia in gennaio quando l'Anantara Plaza Nice Hotel aprirà dopo due anni di ristrutturazione.

Ospitato all'interno di un edificio con 170 anni di storia alle spalle, l'Anantara Plaza Nice è il risultato del restyling dell'ex hotel Plaza, situato sul lungomare di Nizza.

Come riporta Travelweekly, l'Anantara avrà 151 camere, di cui 38 suite. Gli interni delle camere presenteranno tonalità pastello ed elementi in marmo. Molte sistemazioni avranno terrazze e balconi fronte mare.



Un ristorante sul tetto disporrà anche di un bar con terrazza adiacente. L'Anantara Spa avrà cinque sale per trattamenti, un hammam e una sauna. L'hotel avrà anche sette sale riunioni e una sala da ballo.