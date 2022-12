Bluserena apre le vendite per l'estate 2023. Restyling per sei strutture

Via alle vendite per l’estate 2023 per Bluserena. La società apre le prenotazioni per le 13 strutture a 4 e 5 stelle in portfolio e annuncia le operazioni di restyling di sei di queste, che riapriranno quindi con un nuovo look che interesserà diversi aspetti dei complessi.

“Sono certo che questo nuovo look contribuirà significativamente ad un ulteriore aumento dell’apprezzamento dei nostri ospiti più fedeli (che rappresentano circa il 50% di tutta la nostra clientela) – commenta il ceo Marcello Cicalò - e ad intercettare nuove opportunità di sviluppo. Continueremo ad investire nello sviluppo e nella crescita del brand Bluserena con l’obiettivo di rendere ancora più attrattiva la nostra proposta ricettiva per garantire un’esperienza di ospitalità sempre più innovativa e in grado di superare le aspettative degli ospiti”.



Protagonisti del restyling sono il Serenusa Village in Sicilia, il Torreserena Village e il GranSerena Hotel in Puglia, il Serenè Village in Calabria, il Serena Majestic in Abruzzo e il Calaserena Village in Sardegna.