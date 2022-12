The Mirage di Las Vegas diventa Hard Rock Hotel & Casino

Hard Rock International ha annunciato il completamento dell'acquisizione di The Mirage Hotel & Casino da Mgm Resorts International a partire dal 19 dicembre 2022.

Il casinò resort di Las Vegas da 3mila 44 camere continuerà a funzionare come The Mirage Hotel & Casino fino al completamento della ristrutturazione e del rebranding della proprietà in Hard Rock Hotel & Casino Las Vegas. I piani prevedono di reinventare radicalmente ogni aspetto del resort, inclusa l'aggiunta di una torre a forma di chitarra adiacente al Las Vegas Boulevard.



"Oggi, vorremmo dare ufficialmente il benvenuto ai 3mila 500 membri del team di The Mirage nella famiglia globale di 45mila persone di Hard Rock ed esprimere la nostra gratitudine al Nevada Gaming Control Board e alla Nevada Gaming Commission per aver approvato la licenza di gioco per continuare a gestire The Mirage Hotel & Casino - ha dichiarato in una nota diffusa da Travelpulse Jim Allen, presidente di Hard Rock International -. Siamo entusiasti di creare un resort integrato sulla Strip”.



I giocatori e gli ospiti del casinò possono ora usufruire di Unity by Hard Rock, un programma fedeltà globale che consente agli ospiti di guadagnare e riscattare premi in oltre 150 hotel, caffè e casinò Hard Rock partecipanti in tutto il mondo.



Nel prossimo futuro, le attività quotidiane del resort continueranno sotto il marchio The Mirage senza soluzione di continuità, con tutte le prenotazioni onorate senza alcuna differenza rispetto al passato. In una prima fase, le opzioni di intrattenimento e ristorazione del Mirage rimarranno le stesse, comprese le esibizioni The Beatles Love del Cirque Du Soleil. Inoltre, Hard Rock manterrà intatto il personale del team The Mirage.