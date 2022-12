Gruppo Accor, ecco gli hot opening europei del 2023

Il Gruppo Accor continua la sua espansione in Europa con una raffica di nuove aperture già programmate per il prossimo anno. Impossibile elencare tutte le new entry, tra cui spicca nel capitolo dedicato agli hotel di lusso la Domaine De La Reine Margot – Mgallery, che aprirà a metà 2023. L’edificio storico del XVII secolo, alle porte di Parigi, era in origine la dimora della regina Marguerite de Valois. Ristrutturato dal designer Jean-Michel Wilmotte, è stato trasformato in un hotel upper level dove l’atmosfera e i dettagli del Seicento convivono con l’eleganza contemporanea.

Sempre a metà anno aprirà il Raffles London at the OWO, situato nello storico Old War Office a Whitehall; l’edificio storico, che ha ospitato nel corso della sua esistenza famosi statisti personalità, da Winston Churchill a Ian Fleming, è stato oggetto di un monumentale progetto di recupero e riqualificazione, che lo ha trasformato in un hotel di lusso con 120 tra camere e suite, 85 spettacolari residenze private e 11 ristoranti e bar, oltre a una struttura spa e wellness che porta la firma di Guerlain.



Le new entry francesi

Ancora in Francia nel segmento dei lifestyle hotel a inizio 2023 aprirà Maison Delano Paris, quello che si preannuncia come uno degli hub di sperimentazione gastronomica della capitale. Nell'albergo, situato nel cuore dell’ottavo arrondissment, all’interno di un edificio del XVIII secolo, lo chef tre stelle Michelins Dani Garcìa sperimenterà nuovi piatti esclusivi.



Nello stesso periodo accoglierà i suoi primi ospiti il nuovo Mama Shelter Rennes nel centro della città, a pochi passi da Places des Lices e dalla famosa Rue de la Soif. Ospiterà la prima Mama Shelter Spa rivoluzionando l’offerta ricettiva di Rennes; avrà 119 camere, un ristorante, una piscina, diverse sale karoke e il primo rooftop bar della città con veduta mozzafiato sulle torri medievali.



In Germania, invece, come riporta Journal des Palaces, nella parte Ovest di Berlino si stanno ultimando i lavori al The Hoxton, Charlottenburg, che aprirà a metà anno, a pochi minuti dalla famosa zona dello shopping di Kurfürstendamm. La struttura, che rappresenta il debutto tedesco del brand di Accor, disporrà di 234 camere decorate con particolari ispirati all’Art Nouveau, dettagli di design e toni tenui che si ispirano al quartiere, centro della rinascita creativa della città durante gli anni ’20.



Gli altri brand

Numerose le aperture europee anche per gli altri brand; il 2023 vedrà, fra l’altro, il debutto danese del marchio ibis Styles a Copenaghen, il primo Swissôtel in Georgia, il primo hotel Accor sotto il marchio Swissôtel Resort in Montenegro, a Kolasin, il Pullman Okol Resort Golf & Spa in Bulgaria e, a fine anno, l’Adagio London Whitechapel, ideato per i soggiorni lunghi, che disporrà di 147 appartamenti su Whitechapel Road, nella parte Est di Londra.



Nella foto il rooftop del Mama Shelter Roma