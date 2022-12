Roma, viaggio nel Made in Italy: Villa Spalletti Trivelli e la Cashmere Experience

Un viaggio esperienziale molto speciale fatto di relax, vino e cashmere. Si chiama ‘The Cashmere Experience’ il nuovo percorso alla scoperta delle eccellenze italiane ideato da Villa Spalletti Trivelli, il luxury boutique hotel nel cuore di Roma, a pochi passi dal Quirinale, che fa parte di SLH - Small Luxury Hotels.

Il pacchetto è stato creato in collaborazione con Palazzo Seneca Relais & Châteaux, luxury hotel di Norcia, con l’azienda vinicola Pomario Wine e con Tasselli Cashmere e include un regalo di benvenuto di Tasselli Cashmere in entrambi gli hotel - Villa Spalletti Trivelli e Palazzo Seneca Relais & Châteaux -, un’esperienza privata nella boutique di Roma di Tasselli e poi ancora una visita al borgo di Bevagna e al laboratorio Tasselli Cashmer e un pranzo alla Cantina Pomario con degustazione di vini.



Tre brand del lusso italiano

“Siamo felici di aver lanciato una collaborazione innovativa - sottolinea Andrea Spalletti Trivelli, proprietario di Villa Spalletti Trivelli - di tre brand del lusso italiano, che valorizza le eccellenze del Made in Italy”.



Dopo un pranzo con degustazione di vini dell’azienda agricola biologica Pomario, di proprietà della famiglia Spalletti Trivelli, l’ospite potrà intraprendere la sua Cashmere Experience con un tour alla scoperta del villaggio di Bevagna e della sua tradizione tessile, grazie alla guida di un esperto locale. Si potrà anche visitare il Factory Lab per un tour in un vero laboratorio artigianale italiano. A fine giornata Palazzo Seneca, l'unico Relais & Châteaux Hotel in Umbria, con un ristorante stellato Michelin, sarà pronto ad accogliere l’ospite.



A Roma i clienti potranno anche concedersi un'esperienza di shopping privato in Via Veneto, con un personal stylist a disposizione per svelare i segreti del cashmere artigianale made in Umbria.