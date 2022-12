Riapre l’Ice Hotel: suite e camere di ghiaccio nel cuore della Lapponia

Torna la stagione delle nevi e riapre per il 33esimo anno l’Ice Hotel di Jukkasjärvi. La struttura resterà aperta fino ad aprile, offrendo notti indimenticabili nel cuore della Lapponia, sotto lo spettacolo dell’aurora boreale.



L’albergo conta 12 suite, che, riporta Ansa.it, al loro interno ospitano sculture di ghiaccio create da 24 artisti provenienti da 10 Paesi.

Insieme alle suite, sono disponibili anche 24 camere standard, dotate di letti caldi, bagni riscaldati, saune e vasche calde, situate in edifici provvisori adiacenti alla struttura.



Dormire nell’albergo, però, non è per tutti. La temperatura all’interno delle camere varia infatti tra i 5 e gli 8 gradi sottozero.