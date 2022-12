Dormire in una stanza di ghiaccio: a Livigno apre 'la chalet di neve'

Snow Dream Experience notte glaciale a 1816 metri. Il 17 dicembre apre “lo chalet di neve” di Livigno, situato accanto all’Hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort che rimarrà aperto fino al 19 marzo, e poi con il sole primaverile, piano piano poi si scioglierà.

Un’esperienza unica ed esclusiva, dormire in una stanza di ghiacchio nel sacco a pelo termico dentro lo Snow Chalet. Prima di andare a letto vengono servite calde tisane alle erbe alpine e il risveglio è allietato da una tazza di caffè bollente servita direttamente nello chalet.



La colazione e tutti gli altri pasti sono nell’hotel Lac Salin che, nel pacchetto experience, offre varie scelte, dall’escursione con alpaca, al trekking con le ciaspole, mentre per chi cerca relax in hotel scelta tra spa e piscina panoramica.