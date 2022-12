In merito alla corresponsione di una somma una tantum di 150 euro in favore di alcune tipologie di lavoratori, prevista dal decreto aiuti-ter, l’Inps ha attivato la procedura telematica per richiedere l’indennità in favore dei lavoratori stagionali e intermittenti che non abbiano già percepito, dal datore di lavoro, l’indennità nel mese di novembre 2022.

Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio 2023... (continua a leggere su HotelMag)