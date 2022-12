Italia, il mercato alberghiero corre a doppia cifra: le stime di Gabetti

Non accenna a rallentare la crescita del mercato immobiliare alberghiero in Italia. In base alle stime di Gabetti il volume di transizioni quest’anno è destinato a superare quello del 2021 in quanto già nel primo semestre del 2022 è stata registrata la metà di tutto il transato dell’anno precedente. Il valore complessivo annuo dovrebbe arrivare a superare un totale di 1,2 miliardi di euro.

L’attrattività del mercato italiano è destinata, secondo Alessandro Lombardo, chief commercial officer di Gabetti, ad aumentare ancora anche per la volontà di numerose astrutture ricettiive a riposizionarsi verso l’alto di gamma. “Incrociando l’interesse degli investitori internazionali e il Pnrr, che ha pianificato 1,8 miliardi di euro nella riqualificazione alberghiera (su 2,4 miliardi destinati al turismo) - spiega, come riportato da pambianconews.com - prevediamo che nel 2023-2025 ci sarà un’ulteriore galoppata di questo settore. Fattore che ci fa ipotizzare una crescita dei valori degli alberghi a +35%”.