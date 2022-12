Sandals amplia due strutture in Giamaica e Saint Lucia

Sandals Resorts International ingrandisce due strutture in Giamaica e a Saint Lucia con un debutto delle novità atteso per la primavera del 2023.

In Giamaica, il Beaches Negril si espande con 12 nuove suite con maggiordomo contando così un totale di 197 alloggi di lusso. Si tratta, nello specifico, di sei Firesky Reserve Villas pensate per famiglie e gruppi con una capienza fino a 10 ospiti, e di altre sei suite che possono accogliere fino a 18 persone.



Il Sandals Halcyon Beach di Saint Lucia, invece, si legge su Travelpulse, cresce con una combinazione di venti Joli Beachfront Suites sull'oceano che includono l'ingresso diretto in spiaggia e piscine private. Si sommano, infine, cinque nuove Koko Rondoval Villas, per un totale di 194 soluzioni abitative in tutto il resort. G. G.