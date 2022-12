Olimaint e Italian Hotel Group: la tecnologia del metaverso arriva in hotel

Olimaint e Italian Hotel Group hanno stretto un accordo per lo sviluppo della tecnologia Olimaint per le imprese del comparto alberghiero e per la gestione di un’Accademia dedicata alla formazione del personale che verrà impiegato nelle strutture alberghiere per la gesitone delle singole esperienze di metaverso.

IHG sarà per tutta la durata dell’accordo concessionario unico per la distribuzione della tecnologia vro e delle sue implementazioni a tutto il comparto alberghiero.



L’accordo definisce il miglioramento di quelle che saranno le esperienze di passaggio dal web tradizionalmente in uso oggi definito ‘web 2’ al web del futuro, il web 3, permettendo all’utente un’esperienza decisamente più ampia e la possibilità di far fluire i contenuti legati al mondo esperienziale che circonderà ogni singolo albergo che entrerà a far parte dei nuovi utilizzatori di questa tecnologia. La concessione esclusiva tra Olimaint e IHG è stata presentata in occasione di Bto a Firenze.

Nella foto, Massimiliano Nicolini e Anna De Simone