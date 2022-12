Federalberghi Sud Sardegna rinnova il consiglio direttivo: Mura presidente

Si sono tenute le elezioni per il rinnovo degli organi direttivi di Federalberghi Sud Sardegna, al cui termine è stato il nuovo consiglio direttivo.

Fausto Mura, come riporta Hotelmag è presidente. I consiglieri eletti sono: Mauro​ Murgia​​, Alessandra Boi​, Valeria Gallia​​, Domenico Bagalà​, Giuliano Guida Bardi e Renato Serra​​.



“In questi ultimi due anni – scrive l’associazione in un comunicato -, sicuramente tra i più difficili da guidare, abbiamo portato Federalberghi Sud Sardegna a essere protagonista di tutti i dibattiti sul turismo sui media regionali. Abbiamo partecipato a tutti i tavoli decisionali più importanti, facendo sentire la voce degli albergatori del Sud Sardegna. Abbiamo chiuso due bilanci piccoli, ma positivi e abbiamo rinnovato l’intesa con Confcommercio Sud Sardegna. Abbiamo organizzato e stiamo organizzando convegni e incontri tematici. Il tutto senza gravare sulle quote versate dai soci, ma puntando soprattutto su accordi strategici”.



Federalberghi Sud Sardegna si dice, inoltre, impegnata a portare avanti battaglie importanti che coinvolgono tutta la categoria e alleanze in sinergia con tutti gli altri territori protagonisti del turismo isolano.



“Alla ricostituzione ci eravamo posti il termine di due anni per consolidare l’attività di Federalberghi Sud Sardegna – prosegue il messaggio – ed essere interpreti di tutte le questioni turistiche della nostra isola. Ora, con il rinnovo dei canonici 5 anni come da statuto, si mettono le basi su come sarà Federalberghi nei prossimi anni per non rinunciare a quanto insieme abbiamo costruito; anzi, per volerlo migliorare. Soprattutto nei servizi, nel programmare il giusto equilibrio tra impresa e ambiente; una più equa tassazione; per una costante consultazione della categoria da parte di tutti gli enti pubblici e per una attivazione di una buona politica turistica”.



Anche con poche risorse e pochi poteri, Federalberghi Sud Sardegna sosterrà le strutture del territorio che faticano a far quadrare i conti e aiuterà le imprese a far riprendere il lavoro.



“Crediamo che questo modo di lavorare abbia dato i suoi buoni frutti – conclude la federazione territoriale -, e deve proseguire più forte di prima, soprattutto perché le questioni da affrontare potrebbero essere più impegnative di come sono state sinora”.