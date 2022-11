HNH, nuova gestione in Sardegna con il Timi Ama

HNH Hospitality gestirà il Timi Ama, resort di lusso situato a Villasimius. Con il nuovo nome di Almar Timi Ama Resort & Spa, la struttura diventerà il terzo resort del gruppo a marchio Almar. La gestione, con decorrenza da gennaio 2023, prevede l’apertura dell’attività alberghiera da maggio.

Il nuovo Almar Timi Ama Resort & Spa si affaccia sullo stagno dei Notteri, una riserva naturale abitata da una popolosa comunità di fenicotteri rosa.280 le camere, dotate di balcone o terrazza e distribuite su 3 piani. La struttura offre anche 4 ristoranti e 4 bar, una piscina esterna e una interna dedicata alla Spa, nonché una spiaggia attrezzata. Oltre alla Spa Thalasso, alimentata da un impianto collegato al mare, il resort accoglie anche un Fitness Center comprensivo di campi da tennis, campi multifunzionali e campi da beach volley. Infine, ampio spazio all’offerta business, grazie a 4 sale riunioni con capienza massima di 350 ospiti e a un anfiteatro esterno da 400 posti.



“Siamo orgogliosi di questa nuova gestione a marchio Almar in Sardegna, che rappresenta per HNH Hospitality un nuovo e importante traguardo nel segmento dei Luxury Resort – afferma Luca Boccato, a.d. di HNH Hospitality –. Dopo l’avvio nell’estate appena conclusa di Almar Giardino di Costanza, aperto da maggio scorso in Sicilia, e in ottica di forte continuità con Almar Jesolo, abbiamo scelto di ampliare e diversificare la nostra offerta. Questo, tramite una struttura situata in una delle destinazioni più in voga della Sardegna”.



“Il piano di investimenti concordato con la proprietà – conclude Luca Boccato - ci permetterà, entro l’estate 2025, un forte riposizionamento di prodotto, in linea con gli standard del brand Almar e della migliore offerta di resort lusso della Sardegna del sud”.



“Siamo felici – aggiungono Simone Festuccia e Pierpaolo Mazzella, amministratori di Timi Ama SpA – di aver chiuso questo importante accordo con un operatore leader nel segmento resort a 5 stelle per il mercato italiano. L’investimento che completeremo nel prossimo biennio sarà un'importante opportunità di valorizzazione per un asset strategico per la nostra società”.