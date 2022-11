Occupazione nel turismo: riprendono le assunzioni, le figure più richieste

Camerieri, cuochi di alberghi e di ristoranti. Queste le professioni che hanno caratterizzato la domanda del comparto turistico durante i primi sei mesi del 2022. Lo rivela la ricerca dell’Università Roma Tre, “La domanda di lavoro nel settore turismo”, presentata in occasione del trentennale dell’Ente bilaterale turismo del Lazio.

Al primo posto, tra le figure più ricercate dalle aziende, vi sono i camerieri di ristorante, con circa 264mila lavoratori coinvolti da almeno un’attivazione nel primo semestre del 2022: il 41% in più rispetto al 2021 e il 6% in più rispetto al 2019. Al secondo posto i cuochi di alberghi e ristoranti con quasi 140mila unità – una quota rimasta sostanzialmente invariata rispetto al pre-pandemia -, seguiti dai baristi, professione che ha coinvolto quasi 118 mila lavoratori, ancora il 3% in meno rispetto al 2019.



“I numeri – ha affermato il ministro del Turismo, Daniela Santanchè – testimoniano la... (continua a leggere su HotelMag)