"Per il futuro del turismo noi vediamo tre elementi chiave su cui intervenire". Stefano Barrese (nella foto), responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo, delinea così le linee guida degli interventi in programma a sostegno della crescita del comparto.

"In primis - ha spiegato il manager in occasione dell’edizione 2022 del BizTravel Forum - l’innalzamento della qualità dell’offerta, per far fronte alle aspettative dei consumatori più esigenti. Un obiettivo per il quale il nostro Gruppo mette a disposizione delle imprese del settore una linea di finanziamenti, gli Suite Loans, che vanno a supportare gli investimenti per la riqualificazione dell’offerta alberghiera, soprattutto puntando ad obiettivi di sostenibilità. Un secondo punto su cui intervenire è l’allargamento dell’offerta tra operatori, con sinergie che influiscano positivamente sulla percezione della qualità del soggiorno”.



Riqualificazione energetica

“Vanno infine supportati gli investimenti del settore alberghiero in ambito energetico: abbiamo già erogato 6 miliardi e mezzo a supporto degli investimenti di questo settore per il quale auspichiamo lo sviluppo di un sistema che consenta alle nostre strutture alberghiere di aggregarsi, per superare una debolezza tutta italiana, la bassa penetrazione delle catene alberghiere. In Italia siamo molto più orientati ad un'ospitalità di carattere familiare, una tipicità che esprime qualità ma ci limita nell’offerta complessiva di servizi. Vanno sviluppati meccanismi che incentivino le strutture esistenti ad aggregarsi fino a costituire delle vere e proprie holding. Questo consentirebbe degli importanti vantaggi dal punto di vista di costi, in primis in tema di approvvigionamenti e, non meno importante, dal punto di vista di capacità di negoziazione”.