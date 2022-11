Meliá scommette sull’Albania: 7 hotel e 1.600 camere

Salgono a sette in totale i progetti di Meliá Hotels relativi all’Albania, Paese nel quale il gruppo vuole avere una presenza forte confidando nel suo sviluppo turistico e nella sua attrattività. Piani che al termine di tutti i lavori consentiranno di potere contare su un portfolio di oltre 1.600 camere.

Tra le ultime novità annunciate dall’amministratore delegato Gabriel Escarrer, secondo quanto riportato da Hosteltur, figurano un Sol by Meliá a Golem, località turistica vicina a Tirana, dove verrà realizzato un complesso da 460 camere. Sempre a Tirana ci sarà un Eliza Hotel Affiliated by Meliá da 46 camere, mentre a Berat ci sarà un Hotel Tomorri Affiliated by Meliá da 120 camere.



"Dopo aver visto in prima persona l'alto potenziale di questo paese, così come l'impegno del suo settore pubblico e privato per aprire le porte al turismo internazionale – ha commentato Escarrer -, sono convinto che inizieremo una nuova storia di successo nel Mediterraneo e sono molto grato per la fiducia che i nostri partner nel paese hanno riposto nell'azienda, per rendere possibile questo sogno".