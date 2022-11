NH sbarca in Asia con il Boat Lagoon Resort di Phuket

Il marchio NH sbarca in Asia. Minor Hotels ha infatti annunciato l’accordo di gestione siglato con Phuket Boat Lagoon per convertire l'attuale Boat Lagoon Resort sull'isola thailandese nel primo NH in Asia.

L’annuncio, si legge su Hosteltur, arriva dopo che Minor aveva dichiarato di voler crescere anche in Medio Oriente con il suo marchio NH Collection.



Il futuro NH Boat Lagoon Phuket Resort si trova sulla costa orientale di Phuket, nel cuore del Boat Lagoon, il primo porto turistico all-inclusive dell'isola, che lo rende una destinazione attraente per i viaggiatori in vacanza e le famiglie. I quartieri più famosi di Phuket sono raggiungibili a breve distanza in auto, ma il resort può anche essere la tappa perfetta per chi desidera esplorare le isole della baia di Phang Nga, come Koh Phi Phi e Koh Yao Yai.



Le sue 271 camere includono anche appartamenti e sono completati da un ristorante aperto tutto il giorno, caffetteria nella hall, bar a bordo piscina, palestra, campo da tennis e miniclub. Il resort risponde anche alle esigenze del mercato Mice con 1.000 metri quadrati per eventi, un business center e un ampio parcheggio.