Ospitalità negli Stati Uniti: le case vacanza perdono terreno rispetto agli hotel

Se durante il periodo della pandemia il settore degli affitti brevi ha goduto di un chiaro vantaggio rispetto alla tradizionale ospitalità alberghiera, ora la domanda di case vacanza negli Stati Uniti si è stabilizzata e gli hotel si stanno riprendendo parte del terreno perduto.

Il dato emerge da un recente rapporto di Str e della società di analisi degli affitti brevi AirDNA, che mostra come l’impatto della pandemia abbia fatto salire la quota di mercato delle case vacanza al suo livello più alto a metà del 2020, quando il settore è arrivato a quasi il 17% di tutta la domanda di alloggi negli Stati Uniti. A gennaio 2022, tuttavia, tale quota è scesa al 12,7%, anche a causa di un’improvvisa contrazione dell’offerta di affitti a breve termini nei mercati urbani più duramente colpiti dalle sfide legate al Covid.



Il nodo dei prezzi

C’è inoltre un’importante questione legata al pricing, come evidenzia Travel Weekly: il divario tra le tariffe delle case vacanza e quelle degli hotel si è notevolmente ristretto e addirittura quest’anno la tariffa media degli affitti in certi casi è arrivata a superare quella di una camera alberghiera.



Ci sono poi i gruppi alberghieri che investono nel settore delle sistemazioni in appartamenti, come nel caso di Marriott International, che basandosi sul successo della sua piattaforma di case vacanza Homes & Villas by Marriott International ha recentemente lanciato Apartments by Marriott Bonvoy, un brand di appartamenti con servizio alberghiero di livello upper-upscale e lusso.



Negli Stati Untii stanno emergendo anche nuove realtà ibride, a metà strada tra strutture residenziali e hotel; uno degli ultimi esempi è Catbird, un brand di hotel lifestyle indiendenti per soggiorni lunghi che ha debuttato a Denver nel 2021 dallo sviluppatore immobiliare Sage Hospitality Group. L’idea è di fondere elementi tipici dell’ospitalità alberghiera, come spazi comuni, bar, sale fitness, con camere grandi e provviste di cucina.