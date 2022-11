Parte l’erogazione del Tax Credit Riqualificazione. Secondo quanto comunica il portale ufficiale del Ministero del Turismo, nei prossimi giorni oltre 500 imprese saranno ammesse alla fruizione del credito di imposta.

Il MiTur ha infatti terminato la fase di verifica propedeutica alla fruizione e segnala infatti di aver avviato l’iter di erogazione di concerto con l’Agenzia delle Entrate per i soggetti beneficiari inseriti in questo elenco.



Il Tax Credit

L’agevolazione si rivolge a strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali ed all’aria aperta; e prevede un credito di imposta nella misura del 65% per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 - entro il massimo di 200.000 euro - per interventi di: manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; eliminazione delle barriere architettoniche; incremento dell’efficienza energetica; adozione di misure antisismiche; acquisto mobili e componenti di arredo; realizzazione di piscine termali ed acquisizione di attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività degli stabilimenti termali.



Nelle prossime settimane, inoltre, il dicastero provvederà alla pubblicazione di nuove liste che interesseranno i soggetti non compresi nella prima autorizzazione alla fruizione in via di pubblicazione.