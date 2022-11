Venezia, l'ex sede della Camera di Commercio diventerà un albergo di lusso

Il Comune di Venezia dà il via libera al cambio di destinazione d'uso dell'ex sede della Camera di Commercio nel sestiere di San Marco. L'edificio, che ospitava l'ente fino al 2017 nei suoi 5mila metri quadri, potrà accogliere un hotel 5 stelle lusso da 43 camere, con spazi commerciali, esercizi pubblici e spazi espositivi.

Il complesso, come riporta veneziatoday.it, era stato venduto nel 2017 alla società Marzo Hotel srl che due anni dopo aveva chiesto il cambio di destinazione d'uso in turistico-ricettivo. La Giunta, che in base a una recente modifica del regolamento deve approvare richieste di questo genere, ha dato il via libera, considerando l'operazione un'occasione per attirare visitatori di alto livello.