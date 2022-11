VOIHotels, cresce il booking diretto con la Hybrid Chat di Cloud Care SpA

Incremento delle prenotazioni via web e dello scontrino medio. Questi i risultati raggiunti da VOIHotels nella stagione 2022, grazie all’introduzione della Hybrid Chat LiveService di Cloud Care SpA nel journey di booking delle strutture. Un’operazione questa che ha consentito alla catena alberghiera del gruppo Alpitour di smarcarsi dalle Ota e di spingere le prenotazioni dirette.

Nello specifico, è la spesa media è aumentata del 29% e il booking via web del 17%.



Il team vendita ha potuto beneficiare di un -20% di chat informative assorbite dal bot, permettendo agli operatori di concentrarsi sulle procedure di prenotazione. Nel bimestre 2020-2022, inoltre, il fatturato da chat è cresciuto del 24%, aumentando proporzionalmente il margine di profitto derivante dalla disintermediazione nel processo di booking.



Il gradimento

In termini di gradimento del servizio, la survey somministrata dalla chat LiveService ha permesso di constatare che il cliente servito in modalità ibrida (bot AI + umano), che è rimasto soddisfatto nell’82% dei casi. I clienti serviti dal solo bot AI hanno gradito l’esperienza nel 76% dei casi.



“In un mondo della distribuzione sempre più intricato e, al tempo stesso, tecnologicamente in evoluzione - dichiara Angelo La Riccia, chief commercial officer di VOIhotels - l’utilizzo di strumenti integrati (Hybrid Chat, AI + human) ci ha aiutato a rispondere con efficienza e puntualità alla crescente domanda di clientela b2c, permettendoci cioè, di destinare risorse al care e alla vendita, grazie all’aiuto integrato della chat AI e di conseguenza siamo riusciti a recuperare prenotazioni verso i colossi dell’intermediazione. È senza dubbio un caso di successo che ci stimola ad accelerare in questa direzione, con un partner evoluto con una ricca esperienza cross industry. L’obiettivo è farsi trovare pronti dal cliente, nei vari touch point, che siano online o offline, nella sua fase di ricerca e prenotazione.”