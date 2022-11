Aiuti economici agli hotel che restano aperti nelle festività. L’iniziativa di Riccione

Il Comune di Riccione darà contributi economici diretti agli alberghi che apriranno nel periodo delle feste natalizie e di fine anno, in un lasso di tempo compreso tra il 26 novembre 2022 e l’8 gennaio 2023. L’assessorato al Bilancio della città romagnola, come riporta Hotelmag, sta mettendo a punto le modalità di aiuto che prevedono premialità: tra le opzioni allo studio, c’è la restituzione, alle strutture alberghiere, dell’imposta di soggiorno versata per tutto il periodo, ma è in fase di valutazione anche un ‘bando caro energia’ per gli hotel aperti.

“Abbiamo la necessità di contribuire a far girare l’economia in un periodo in cui molti imprenditori turistici stanno valutando la possibilità di tenere chiusi gli alberghi per timore di non riuscire a sostenere i costi energetici – ha spiegato la sindaca di Riccione, Daniela Angelini -. Vogliamo sostenerli, contribuendo a generare un clima di fiducia necessario per fare impresa, mirando a rendere più sostenibili le bollette energetiche e promuovendo coraggio imprenditoriale”.



Contro il caro bollette l’amministrazione comunale di Riccione ha in pubblicazione un bando per il sostegno delle imprese, con un fondo da 150mila euro, e delle famiglie (250mila euro).



“Effettivamente – ha confermato Luca Cevoli, direttore dell’Associazione albergatori-Federalberghi Riccione – sono tanti i titolari di hotel che stanno vivendo questo periodo con grande incertezza. Già in occasione del lungo ponte di Ognissanti diversi albergatori avevano preferito restare chiusi, per poi pentirsene, considerando il grande afflusso che si era registrato”.



Durante il ponte del Primo novembre avevano aperto circa 70 alberghi, mentre in occasione delle festività natalizie e di fine anno sono mediamente un centinaio, in particolare nelle giornate di maggiore afflusso. “Come Federalberghi – ha aggiunto Cevoli – avevamo chiesto una modalità di aiuto, e crediamo che questa iniziativa dell’amministrazione comunale sia una buona risposta, che può rappresentare uno stimolo positivo a crederci e a restare aperti”.