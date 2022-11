"Con l’avvicinarsi del nuovo anno è tempo di bilanci per il settore alberghiero. E Neal Jones, chief sales & marketing officer di Marriott International Emea, non può che sorridere. Il mondo del turismo sta ripartendo e, solo sull’Italia, il gruppo ha una serie di impegni con i brand alto di gamma che fanno prevedere un periodo di forte ripresa.

Come sta uscendo Marriott dal difficile periodo pandemico?

Sapevamo ci sarebbe stata una significativa domanda repressa di viaggi, ma vedere quanto velocemente i viaggiatori stiano tornando nei nostri hotel è incredibile. A giugno il fatturato per camera in tutte le regioni esterne all’Asia-Pacifico è risultato l’1% sopra i livelli del 2019 e il recupero più veloce è stato in Europa, grazie al... (continua a leggere sulla digital edition)