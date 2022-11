Acquisti Horeca responsabili: l’iniziativa Bwh e Si Supply

Solo una filiera interamente sostenibile può trasformarsi in un driver di scelta per il mercato alberghiero. Parola di Best Western e Si Supply, promotori del primo Osservatorio Acquisti Horeca di Milano, insieme a Università Bocconi.

“I 90 partner da noi selezionati costituiscono un tassello di valore del gruppo – ha dichiarato Sara Digiesi, ceo di Bwh Hotel Group Italia -, ed è per questo motivo che abbiamo loro chiesto di fornire indicazioni rispetto ai programmi Esg in essere. Se il 78% possiede certificazioni che attestano l’impegno ambientale e l’81,8% ha attivato iniziative di contenimento della produzione di rifiuti, ancora debole appare l’impegno sulla misurazione dell’impronta carbonica (il 60,9% non la rileva), così come di quella idrica (il 59,1% non la rivela)”.



Risultati significativi sono stati riscontrati sullo sviluppo del welfare aziendale (80%), sull’appoggio di enti benefici (66,7%), oltre... (continua su HotelMag)