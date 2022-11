Nasce Apartments by Marriott Bonvoy, brand upscale per i soggiorni prolungati

Potere viaggiare con famiglie e amici, combinare viaggi business e leisure con un maggiore spazio per il soggiorno oppure avere a disposizione opzioni di alloggio più spaziose. Guarda a questi target il nuovo brand lanciato da Marriott International, Apartments by Marriott Bonvoy.

Il nuovo marchio si introdurrà nei segmenti upper-upscale e luxury, distinguendosi dagli attuali brand di soggiorni prolungati di Marriott, con prodotti dal design distinto che riflettono il quartiere locale per viaggiatori indipendenti che cercano più spazio e servizi residenziali. "Oggi, i viaggiatori che organizzano vacanze e lunghi viaggi di lavoro cercano una scelta più ampia di alloggi e l'introduzione di Apartments by Marriott Bonvoy risponde a questa tendenza, offrendo agli imprenditori edili un prodotto di alta qualità sostenuto dal nostro nome e dalla nostra piattaforma di distribuzione", evidenzia il presidente di Marriott International Stephanie Linnartz.



Gli Apartments by Marriott Bonvoy disporranno di un soggiorno e di una camera da letto separati, di una cucina attrezzata, di una lavatrice e di un'asciugatrice in dotazione, ma si differenzieranno dagli attuali brand di soggiorni prolungati di Marriott per l'assenza di alcuni servizi alberghieri tradizionali, come la ristorazione, gli spazi per riunioni e i negozi.