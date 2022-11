Il rebrending da Sunresorts a Sunlife è stato l'obiettivo principale della catena alberghiera nell’ultimo periodo. Blanca Casado (nella foto), head of sales & marketing Southern Europe & The Netherlands, ne delinea i punti forti.

“Durante la pausa forzata della pandemia, abbiamo capito che era il momento giusto per dare nuova luce al nostro brand. Sunlife dà nuova vita a un marchio ormai consolidato. ‘Sun’ mantiene la fiducia nel brand costruito da più di 45 anni e ‘life’ rappresenta l’energia che il sole ci dà. La parte ‘life’ sta anche per stile di vita. Il rebranding non ha incluso solo nuovi loghi, ma anche la nuova ‘Come Alive Collection’, un sito web funzionale e un’applicazione mobile personalizzata all’interno dei resort”.



L’investimento messo in campo ha riguardato tutti i resort: “soltanto per lo Sugar Beach resort abbiamo investito 14 milioni di euro. Tutte le camere e le suite sono state ristrutturate con stile, le aree pubbliche sono state rimodernate e il ristorante è stato ripensato e ridisegnato”.

La Come Alive Collection è stata poi l’elemento chiave della trasformazione, con una proposta di esperienza unica per ogni resort.



"Entro la fine dell’anno a Long Beach sarà inaugurato il ristorante di Tides Beach e la ristrutturazione di tutte le stanze e suite sarà completata entro giugno 2023. Inoltre, abbiamo in cantiere un programma di sviluppo ambizioso in termini di residenze alberghiere, con il nostro primo progetto a La Pirogue".



Sul fronte dei numeri, Sunlife ha registrato un ritorno alla profittabilità per i nove mesi di attività nel 2021/2022 e confida di finire la stagione 22/23 ai livelli di occupazione della pre-pandemia e con tariffe medie più elevate.

“Per Sunlife l’Italia è un mercato preferenziale e abbiamo visto che la quota di mercato è migliorata, con circa l’11% di clienti italiani nei nostri resort durante i primi tre mesi dell’anno finanziario da luglio a settembre 2022”.