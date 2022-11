In futuro ci saranno più robot nel turismo

I robot saranno sempre più utilizzati nel mondo del lavoro. E il travel non fa eccezione. Il settore del turismo vedrà un utilizzo sempre maggiore degli 'automi', ma questo non ridurrà le opportunità di lavoro per i dipendenti in carne e ossa.

Ad affermarlo è lo studio 'Robotics in travel and Tourism' realizzato da GlobalData, ripreso da travelpulse.com. Secondo le previsioni l'industria della robotica crescerà del 21% l'anno fino al 2030, arrivando a un valore di 216 miliardi di dollari. Gli impeghi, per il mondo del turismo, saranno soprattutto per pulizia, assistenza al check-in per le traduzioni e diverse funzioni di assistenza ai viaggiatori e ai clienti.



Mentre in passato i robot erano considerati solo un espediente, con il miglioramento della tecnologia emergono funzioni che possono essere espletate dalle macchine. E gli investimenti aumentano anno dopo anno.