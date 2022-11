Four Seasons cresce in Cina, nuovo hotel su un'isola

È prevista per la fine del 2023 l’apertura del nuovo Four Seasons in Cina, nella storica Suzhou. Il resort si sviluppa su una superficie di nove ettari su un’isola privata nel famoso lago Jinji, una delle attrazioni turistiche della regione.

Sarà collegato alla terraferma da un ponte privato e offrirà ai suoi ospiti poco più di 200 fra camere, suite e ville private di grandi dimensioni. Tra i servizi una spa, una palestra, una pista da jogging in riva al lago, e poi piscine interne ed esterne e una struttura ‘Kids For All Seasons’ completamente sorvegliata e progettata appositamente per i bambini, oltre a un luogo destinato agli animali da compagnia.



“La Cina - dichiara a TopHotelNews Bart Carnahan, president, global business development and portfolio management di Four Seasons Hotels and Resorts - è un mercato importante per noi e, con il nostro nuovo progetto, continuiamo la partnership con Sun Hung Kai Properties dopo la collaborazione per il Four Seasons Hotel Hong Kong (nella foto)”.



“SHKP - aggiunge Albert Lau, direttore esecutivo di SHKP - si è sempre impegnata a sviluppare progetti di qualità premium. Il nostro prossimo Four Seasons Suzhou sarà uno degli hotel di lusso più stimolanti di Suzhou e della grande regione del delta del fiume Yangtze, rinnovando un senso di glamour in questa destinazione culturalmente ricca".